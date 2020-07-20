BIST 119.656
DOLAR 6,86
EURO 7,86
ALTIN 399,33
HABER /  MAGAZİN
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Tiyatro oyuncusu Enes Özkan saunaya girip çıktı öldü

Demirören Haber Ajansı

ORDU'da, gittiği masaj salonunun saunasında fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan (30), yaşamını yitirdi. Özkan’ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Abone ol

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Saunaya giren tiyatrocu Özkan, odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Netflix Türkiye'den çekilecek mi? La Case de Papel iddiası AK Partili Ünal'dan yanıt
Bursa'da iki gelinine tecavüz etti, birinden çocuğu oldu!
Hakan Şükür Ahmet Davutoğlu kavgası olay: Allah belanı versin küçük enişte
Ebubekir Sofuoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Camide fahişe olur mu?
Bakan Dönmez duyurdu: Fatih gemimiz ilk sondajına başladı
PKK bombalı eylem planı yaparken ünlü sanatçıların adını şifrelemiş
ÖNCEKİ HABERLER
Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli
Ordu’da 2 sokak karantinaya alındı
Dilhan Eryurt'u anmak için Doodle hazırlandı
AB Liderler Zirvesi tekrar uzatıldı
Bakan Akar, Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile bir araya geldi
Başak Onay'ın LGBT fotoğrafları Karamürsel'i karıştırdı: Polis eşliğinde dışarı çıkıyor
Yorumlar