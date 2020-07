İstanbul Adalar'daki fayton atlarına ne oldu? Son hallerine bakın

Adalar'da faytonlara koşulan atlar, çok kötü ortamlarda yarı aç olarak çalıştırılıyorlardı. Her yıl bir çok at koşulu olduğu arabaları çekerken sokak ortasında can veriyordu. Fayton yasağının ardından atların korkunç durumları da belgelenmişti.