İstanbul Adalar'daki fayton atlarına ne oldu? Son hallerine bakın
ADALAR'da faytonun yasaklanmasının ardından yeni yuvalarına kavuşan atlar özgürlüğün keyfini çıkarıyor. Eski hallerinden eser kalmayan atların son durumu havadan da görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atları sahiplendirmeye başladı. Toplam bin 177 atın 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi. Özgür ruhlu hayvanlar olmasıyla bilinen ve esaretlerinden kurtulan atlar, yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında, üniversitenin Avcılar'daki kampüsünde hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci uygulamalarında kullanılıyor.
Adalar'da faytonlara koşulan atlar, çok kötü ortamlarda yarı aç olarak çalıştırılıyorlardı. Her yıl bir çok at koşulu olduğu arabaları çekerken sokak ortasında can veriyordu. Fayton yasağının ardından atların korkunç durumları da belgelenmişti.
İşkence gören atlar, iyi beslenmedikleri için çok kötü durumdaydılar. Sahiplerinden alınan atların son halini görenler inanamıyor. Daha önce yürümekte zorlanan atlar artık tırısa kalkıyor.
Adalar'daki faytonlardan kurtarılan 20 at İÜC Veterinerlik Yüksekokulu'ndan rehabilite ediliyor. Üniversitenin öğrenci uygulamalarında kullanma amacıyla sahiplendiği atlara ilişkin bilgi veren Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, "Biz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü programındayız. Burası, programımıza dahil bir padoğumuz. İBB'den 20 tane fayton atını rehabilite etme ve burada öğrenci uygulamalarında kullanmak üzere bağış aldık. Bu süreç şöyle ilerledi; Faytonların kaldırılmasıyla İBB, atları kendi himayesine alarak belirli alanlarda topladı. Sonrasında da ruam taramalarını yaparak, ruam hastalığını adalarda bitirmeyi amaçladı. Ruam taramaları bittikten sonra gerek kamu kurum ve kuruluşlarına, gerekse bireysel olarak kişilere bazı protokollerle sahiplendirmeyi amaçladı. İlk sahiplenen kurum da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu" diye konuştu.