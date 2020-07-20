Netflix Türkiye'den çekilecek mi? La Case de Papel iddiası AK Partili Ünal'dan yanıt

AK Parti Medya ve Tanıtım'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hükümet Netflix'ten La Casa De Papel dizinden eşcinsel sahnelerin sansürlenmesi istedi' iddiasını yalanladı. Ünal ayrıca 'Netflix Türkiye'den ayrılacak' şeklindeki iddialara dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Türkiye’de Netflix tartışması devam ediyor. Netflix’in hükümet ile görüştüğü ve bu görüşmede tarafların restleştiği öne sürülmüştü. İddialara göre, RTÜK ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Netflix’le yapılan pazarlıklarda, La Case de Papel adlı dizideki eşcinsellik sahnelerine sansür uygulatmak istedi. Bunun üzerine Netflix’in talepleri kabul etmeyerek Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğu ileri sürüldü.

Bunun üzerine, “Türkiye Netflix’i yasaklayan ilk ülke mi olacak” tartışması gündeme oturdu. Konuyla ilgili AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal konuştu.

Ünal, La Case de Papel iddiasını yalanladı

Mahir Ünal, La Case de Papel adlı diziye ilişkin iddiaları yalanlarken, “Netflix bir yerli yapım istedi. O yerli yapımla ilgili de çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. O dönemde RTÜK’e şikayetler yağdı. Bu tepkiyle ilgili de RTÜK olayın daha başlangıç aşamasında paylaştı. İlgili yapımcı şirkette duyarlılık gösterdi” dedi.

RTÜK’ün dizi yapımcıları ile senaryo aşamasında tepkileri paylaştığını ifade eden Mahir Ünal, “Bu suç mu” ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye'den çekilecek mi?

Ünal, Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin ise, "Netflix Türkiye ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?" şeklinde yorum yaptı.

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netflix Türkiye ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.