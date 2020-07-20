Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer birden!

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Nijerya asıllı Alman forvet Emmanuel Iyoha'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Bir sezonu daha hayal kırıklığı yaşatarak bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe, 2020- 21 yapılanması için kolları sıvadı. Yönetim ve sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

İlk transfer Mert Hakan Yandaş

Kanarya, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre hareket ederken ilk olarak kadrosuna genç yeteneklerin dışında Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmişti. Sivasspor'un başarılı orta sahası, sosyal medya hesabından kırmızı-beyazlılara veda ederken sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza atacak.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman

Süper Lig içerisinden adı başta Gökhan Gönül ve Caner Erkin olmak üzere birçok isimle anılan Fenerbahçe, gözünü yurt dışına çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in hazırladığı transfer listesinin ilk sıralarında Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman var. Kanarya bu ikili için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan 2.5 milyon Euro'ya, Kenan Karaman ise 2 milyon Euro'ya serbest kalabiliyor.

Nijerya asıllı Alman forvet

Alman basınına göre Fenerbahçe'nin radarına Düsseldorf'tan bir isim daha girdi: Emmanuel Iyoha. 22 yaşındaki forvet sezonu 2. Lig ekiplerinden Kiel'de geçirdi. Iyoha, burada kaydettiği 9 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nijerya asıllı Alman forvet, 1.91 m.'lik boyuyla tarz olarak Muriqi'ye benziyor.

500 bin Euro

Fenerbahçe'nin Emmanuel Iyoha için de ilk etapta 500 bin Euro teklif etmesi bekleniyor. Futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki'nin sezon sonunda Düsseldorf'a giderek 3 oyuncunun birden işini bitirmeye çalışacağı öğrenildi.