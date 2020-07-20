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Kayınpeder 'düğünden önce olmaz' deyip kızdığı damadını tüfekle vurdu

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde İsmail Nergis, nikah kıydığı kızıyla düğün öncesi gezmesini istemediği damadı Dursun İncirli'yi tüfekle topuklarından vurarak, yaraladı. Damat tedavi altına alınırken, kayınpeder tutuklandı. 

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Olay, geçen cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında, Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'nin oto lastik tamiri dükkanına giderek, nikah kıydığı kızıyla düğün yapılmadan gezmemesini istedi. İncirli tepki gösterince tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'yi topuklarından vurarak, yaraladı. Ardından da kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergis, ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Düğün öncesi kızıyla gezmesini istemedi

İsmail Nergis'in ilk ifadesinde, damanın kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Nergis, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. 

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