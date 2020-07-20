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Öztürk Yılmaz dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na verdi! Partinin adı Yenilik Partisi oldu

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Partinin adı Yenilik Partisi oldu.

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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Evraklar İçişleri Bakanlığı'na teslime edildi

Haber Global'de yer alan habere göre Yenilik Partisi'nin kuruluşu  için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığı'na götürüldü.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki partinin kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Anıtkabir ziyareti sonrası açıklama yapacak

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

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