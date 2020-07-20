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Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yapılacak!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.Abone ol
Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi. 5 Ağustos'ta yapılması gereken ödemeler 27 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Bayramdan önce verilecek
Ödemelere ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadesini kullandı.
TC kimlik numaralarına göre ödemeler
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını söyledi.
T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.
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