Euro dolar karşısında son 4 ayın zirvesini gördü

Avrupa Birliği liderlerinin koronavirüs teşvik paketi görüşmelerinde ilerleme kaydettiğine ilişkin sinyallerin etkisiyle Euro/dolar paritesi son dört ayın en yüksek seviyesini gördü

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Artışa geçen koronavirüs enfeksiyonlarının kontrol altına alınması için bazı yerlerde önlemlerin sıkılaştırılmasının ardından dolar, yatırımcıların güvenli varlık arayışıyla G–10 paralarının çoğu karşısında yükseldi.

Görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Euro, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin salgının etkilerini azaltmayı hedefleyen kurtarma planı konusunda görüş ayrılığı yaşamasının ardından dolar karşısında düşmüştü. Sonrasında ise AB hükümetlerinin görüşmelerde ilerleme kaydettiğine ilişkin sinyallerin etkisiyle dolar karşısında dört ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Traderlar tetikte bekliyor

Hong Kong ve Melbourne'ün maske takılmasını zorunlu hale getirmesi ve Los Angeles belediye başkanının şehrin yeni kısıtlamaların eşiğinde olduğunu belirtmesinin ardından güven azalmıştı. Ayrıca yeni bir koronavirüs teşvik paketinin Pazartesi günü Beyaz Saray'da görüşülmeye başlanacak olmasından dolayı traderlar tetikte bekliyor.

Koronavirüs etkisi

Sony Financial Holdings Inc. Döviz analisti Kumiko Ishikawa, piyasa katılımcılarının koronavirüs enfeksiyonlarında yeni haberleri ve aşı bulunmasıyla ilgili gelişmeleri beklediğini söyledi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) gün içi işlemlerde yüzde 0.24 yükselmesinin ardından TSİ 09:20'de önceki kapanışa yatay seyretti. Euro/Dolar paritesi 1.1408'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 0.28 artıda 1.1460'tan işlem gördü. Parite gün içinde 1.1467 ile 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Singapur'da SAV Markets baş stratejisti Shyam Devani, AB görüşmelerindeki çözümsüzlüğü işaret ederek “Netlik olmamasını kimse sevmez. Bu ve Ağustos'ta volatilitede küçük bir artış olması riski bizi 1.12'ye götürebilir.” dedi.

Dolar/yen paritesi yüzde 0.3 yükselişle 107.29'dan işlem gördü.