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Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in safra kesesi iltihabı nedeniyle başkent Riyad'daki hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz hastaneye yatırıldı. Haberi, Suudi Arabistan'ın devlet ajansı duyurdu.

84 yaşındaki Selman'ın safra kesesi iltihabı nedeniyle başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne yatırıldığı ve bazı testler yapılacağı belirtildi.

Kralın sağlık durumunun gidişatıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

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