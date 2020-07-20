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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin sırra kadem bastı! 'Bir daha ulaşamadık'

MUĞLA'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor. İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin, ''Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık'' diye konuştu.

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Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul’da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya geldi.

Arama çalışması başlatıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirterek şöyle konuştu: Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka’da ertesi gün görüldüğü söylendi.

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