TBMM ikinci yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

İkinci yargı paketinin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

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TBMM Genel Kurulu bu hafta, İkinci yargı paketi olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile istihdama ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak.

Duruşmalarda yeni kurallar

Teklife göre, 'yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması' halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Reddi hakim

Milliyet'in haberine göre, hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.