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Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde alev alev yanan 3 katlı binada balkona sığınan yaşlı çift son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında dumandan etkilen yaşlı çift ve alt katlarında oturan oğulları hastaneye kaldırıldı.

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Olay 02.10 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çiftin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören yaşlı çift balkona sığındı. Alevleri gören komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek binadakileri tahliye etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler arasında balkona sığınan yaşlı çifti, merdivenli araçla balkona ulaşarak kurtardı.

Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yanan binada mahsur kalan 10 kişi, alevleri görerek yardıma koşan komşuları tarafından tahliye edildi. Alevler arasından çıkarılan Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çift ile oğulları Savaş Yarma ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alev alev yanan bina 1 saatte söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevler ise tüm çatı katını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çevre binalarda yaşayanlar korku ile kendilerini sokağa attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uykudan uyanıp komşularının yardımına koştular

Yangın sırasında uykuda olduklarını ifade eden ve alevler arasından 1 kişiyi kurtardığını söyleyen Arif Ayhan, “Biz de bilmiyoruz. Kalktığımızda bu haldeydi. İçerden bir yaşlı teyzeyi çıkardım bir alt katında, sonra öbür arkadaşlar vardı, kendileri görmüş aşağıya iniyorlardı. Nasıl başladığını bilmiyoruz, yatıyorduk biz. Bir anda parlamış. Biz geldiğimizde daha beterdi” dedi.
Alevler binanın çatı katını kullanılamaz hale getirdi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, üç katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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