Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon Başakşehir oldu

Süper Lig'de 33. haftaya kadar süren şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşan taraf Başakşehir oldu. En yakın rakibi Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 yenilmesinin ardından İstanbul ekibi, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Başakşehir'in Kayserispor mücadelesi ise devam ediyor.

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Başakşehir: 1 - 0 :Kayserispor (İkinci yarı oynanıyor)

85' MAÇ BİR KEZ DAHA DURDU Başakşehir'de bir kez daha elektrikler kesildi. Stat yeniden karanlığa gömüldü. Mücadele kısa bir aranın ardından bir kez daha elektriklerin kesildiği dakikadan başladı.

65' MAÇ DURDU Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Stat bir anda karanlığa gömüldü. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte VAR odasıyla hakemler arasındaki bağlantının da koptuğu açıklandı. Arızanın giderilmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından elektriğin kesildiği dakikadan itibaren yeniden başladı.

37' PENALTI KAÇTI Başakşehir atağında içeri ortalanan topu Alexandu Epureanu indirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Cristian Sapunaru'nun eline çarptı. Başakşehirliler penaltı beklerken hakem devam kararı verdi. VAR, Ali Şansalan'a pozisyonu inceleme önerisinde bulundu. Pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı kararı verdi. Visca penaltıyı kullandı. Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Visca'nın vuruşunda sağına giden topu kurtarmayı başardı. Devamında top auta çıktı.

19' GOOOLL!! Mahmut Tekdemir, Başakşehir'i öne geçiren golü attı! Demba Ba'dan pası alan Gael Clichy sol kanattan topu geriye doğru çıkardı. Penaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS 3

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandu Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Cristian Sapunaru, Brice Dja Djedje, Gustavo Campanharo, Aksel Aktaş, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Artem Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki