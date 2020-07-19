Mısır Müftüsü: Ayasofya'nın cami olması kabul edilemez

Ayasofya'nın camiye çevrilmesine yönelik hazımsızlıklar sürerken; Mısır Müftüsü Şevki Allam da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

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Ayasofya'nın camiye çevrilmesine yönelik tepkiler devam ediyor.

Hazımsızlıkla Türkiye'ye saldıran yabancı devletler, iç meselesimiz olan konuya müdahil olmaya çalışırken, o devletlere bir de Mısır eklendi.

Mısır'da yayın yapan Sada el-Balad televizyonuna konuşan Mısır Müftüsü Şevki Allam, İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya ile ilgili yorumunda, söz konusu yapının camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Allam, "Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli, aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey hiç olmadı" diye konuştu.

Farklı inanç temsilcilerinin benzersiz özelliklerini koruması gerektiğine dikkat çeken Allam, "Bize kiliseleri korumamız buyruldu ve Müslümanların kaynakları ile Hristiyanlar için kiliseler inşa etmek yasak değil" ifadelerini kullandı.

"İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür"

İnsanlığın dünya kültürel mirasını koruma gerekliliğine vurgu yapan Allam, "İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür, bu nedenle onlara saygılı davranmak ve onları korumak önemli" diye sözlerini sürdürdü.

Bir zamanlar Firavunların hüküm sürdüğü, Roma, Pers medeniyetlerinin geliştiği Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'da bunun böyle olduğunu belirten Allam, "Hiç kimsenin, örneğin Sfenks heykelini ya da bir tapınağı yok etmek aklının ucundan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.