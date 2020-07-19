BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 399,12
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

Abone ol

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 44'e yükseltti.

İkili ve üçlü averajda Malatyaspor ve Konyaspor'un gerisinde olan Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon Başakşehir oldu
Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den virüs açıklaması
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor
Ayasofya ikonları nasıl kapatılacak? İbrahim Kalın açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Antalya'da doktorun sır ölümü!
Formula 1'de Hamilton'dan üst üste ikinci zafer
Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de terör saldırısı: 5 ölü 85 yaralı
Muharrem ayı nedir 2020 muharrem ayı orucu ne zaman başlar?
Yorumlar