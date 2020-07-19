BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  GÜNCEL

Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya ikonları nasıl kapatılacak? İbrahim Kalın açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Temmuz Pazar)
İletişim Başkanlığı ABD'li fonlarla desteklenen besleme medyayı rahatsız etti
Mısır Müftüsü: Ayasofya'nın cami olması kabul edilemez
Anne ve oğlunu ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş
Söz yüzüğü atılınca damat adayı dehşet saçtı
ÖNCEKİ HABERLER
Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Antalya'da doktorun sır ölümü!
Formula 1'de Hamilton'dan üst üste ikinci zafer
Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de terör saldırısı: 5 ölü 85 yaralı
Bursa'da kazma kürek işe koyulan definecilere suçüstü
LGS tercihleri ne zaman kaç tercih yapılacak?
Yorumlar