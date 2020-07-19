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Bursa'da kazma kürek işe koyulan definecilere suçüstü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da dinamit patlatan şahıslardan sonra bu kez Kestel ilçesinde 3 kişi suçüstü yakalandı.. Ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapan şüpheliler, gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi.

Jandarma ekipleri, Ballıkaya mevkisinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı aramada kaçak kazı yapan Y.Y. (50), M.Ş. (45) ve S.K.'yi (52) suçüstü yakaladı.

Suç aletleriyle birlikte gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin kazı yaptığı anlar ise jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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