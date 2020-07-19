İngiltere'de aç karnına alkol alan fıtness tutkunu kadın öldü

Alice’in Cornwall’da yaşayan ailesi ile yakın temasta olan Mulvay’ın, Alice için anıt bir bank yaptırmak için bir bağış kampanyası başlattığı ve şu ana kadar 979 sterlin topladığı ifade edildi. Mulvay’ın “Hiçbirimiz Alice’in cenaze törenine katılamadık ve bu yüzden kendi vedamızı etmek için onun anısına anıt bir bank yaptırmak istiyoruz. Anıt bankı Alice vahşi yaşamı sevdiği için köpeğini gezdirdiği kayalıklara ya da güzel bir parka koymak istiyoruz” dedi.