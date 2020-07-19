Menekşe plajı ezber bozmadı deniz meraklısı çok sosyal mesafe yok
KÜÇÜKÇEKMECE'de binlerce kişi hafta sonunu Menekşe plajında geçirdi, kalabalığın dikkat çektiği görüntülerde manzara yine aynı oldu.Abone ol
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajında hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.
Havadan görüntülenen plajda görünen yoğunluk, yine 'İğne atsan yere düşmez' dedirtti.
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