Trabzon'da binada yangın çıktı herkes izlemek için birbiriyle yarıştı

Fatih Mahallesi’nde çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken binada bulunanlar hemen tahliye edildi. Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine çevredeki binalarda oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.