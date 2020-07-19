Trabzon'da binada yangın çıktı herkes izlemek için birbiriyle yarıştı
TRABZON'da bir binada çıkan yangın mahalleliye büyük panik yaşattı. Çabalarla söndürülen yangına mahallelinin olayı film gibi seyretmesi damga vurdu.
Fatih Mahallesi’nde çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken binada bulunanlar hemen tahliye edildi. Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine çevredeki binalarda oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.
Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler yangını uzun bir çalışmanın ardından söndürürken, yangın nedeniyle mahalledeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Çalışma sırasında bir itfaiye görevlisi düşme tehlikesi geçirirken, çevrede bulunan araçlar da hemen çektirildi.
Yangını bazı vatandaşlar adeta film izler gibi cep telefonlarına kaydederek o anı görüntülemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da karayolundaki orta refüj üzerinden yangını seyredip görüntülemeye çalıştı.
Yangını soğutma çalışmaları sürdüğü belirtilirken, neden çıktığı araştırılıyor. Öte yandan olay yerinden objektiflere yansıyanlar da şöyle oldu: