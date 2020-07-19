Muğla'da ölüm 20 yaşında alın teri dökerken geldi

MUĞLA'da Eray Güneşdoğdu (20), çalıştığı ocakta mermer testeresinin kopan zincirinin vücuduna isabet etmesi sonucu olay yerinde can verdi.

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Kavaklıdere'nin kırsal Menteşe Mahallesi’nde Eray Güneşdoğdu, kepçe operatör yardımcısı olarak çalıştığı mermer ocağı işletmesinde, saat 08.30 sıralarında, mermer blokları kesmek için zincirli testere makinesini kullanmaya başladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Bu sırada testerenin kopan zinciri vücuduna isabet eden Güneşdoğdu, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vatani görev için hazırlanıyormuş

Aydın Bozdoğanlı olduğu ve vatani görevini yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Güneşdoğdu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.