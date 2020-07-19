Hakkari'de terör örgütü PKK'nın uzaktan komutalı roketatarı tespit edildi!

HAKKARİ Çukurca'da yapılan operasyonda; terör örgütü PKK'nın üs bölgesine hedef alarak uzaktan kontrollü düzenek kurduğu 2 roket atar tespit edilerek, imha edildi.

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Bölücü terör örgütü PKK'nın bozulan tuzaklarına bir yenisi daha Çukurca'da yapılan operasyonla dahil oldu. Kalleş örgüt mensuplarının hazırladığı roketatar düzeneği imha edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan olayla ilgili açıklamada;

"Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi" denildi.

İşte kalleş örgütün bozulan kalleş oyunundan görüntüler: