Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ali Erbaş da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

"Ayasofya..."

Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Ayasofya..." mesajıyla camiden fotoğraf paylaştı.