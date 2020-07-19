Dikkat, kaş yaparken göz çıkıyor! Güneşleneyim derken kanser olmayın

Dermatoloji Uzmanı Oğuz Küçükçakır, güneşli günleri doyasıya yaşamanın D vitamini açısından faydası olduğu kadar, krem kullanılmadığı takdirde UV-A ve UV-B ışınlarının kansere sebep olabileceğini söyledi. Peki, güneş kremi nasıl seçilmeli, nasıl kullanılmalı? haberimizde.

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Cildimize zarar veren güneş ışınlarının en önemlilerinin UV-A ve UV-B olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Oğuz Küçükçakır, her iki ışının da deri kanserine sebep olduğunun ispatlandığına dikkat çekti.

"Normal pencere camından da geçebilmektedir"

Küçükçakır, “UV-A ışını ozon tabakası tarafından emilmediği için direkt derimizin derinliklerine işleyerek hem bağışıklık sistemimizin baskılanmasına ve bu sebeple uçuk, zona gibi hastalıkların yanı sıra, kısa ve uzun vadede deri yaşlanmasına ve en nihayetinde deri kanserine sebep olmaktadır. Ayrıca UV-A ışınları normal pencere camından da geçebilmektedir. Bunun bilincinde hareket etmek gerekmektedir. UV-B ışınları ise kısmen ozon tabakası tarafından emilir ve deri yüzeyine ulaşarak bronzlaşma ve güneş yanıklarına olur. Ayrıca gözde katarakt ve deri kanserine sebep olduğu ispatlanmıştır." dedi.

Küçükçakır sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bu sebeplerden dolayı UV-A ve UV-B ışınlarının her ikisinden de cildimizi maksimum düzeyde korumak gerekiyor. Bunun için güneş ışınlarının en dik olduğu 10.00 ile 14.00 arasında güneşten kaçınmaktır. Özellikler 11.00 ile 13.00 arası güneş ışınlarının en zararlı olduğu saat dilimidir. Kuru, bol ve açık renkte kıyafetler giyilmesi gerekir. Özellikle sıkı tayt tarzı ve ıslak kıyafetler güneş ışınlarının geçirgenliğini arttırmaktadır.

Fiziksel önlemlerin tamamlayıcısı da güneş koruyucu krem

"Yüzde 99 oranında UV-A ve UV-B filtreli güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Dış ortamda UV ışınlarından tam korunmak ancak hem doğrudan hem de gölgelik alanlarda bile cildimize etki edebilen yansıyan ışınlardan korunmakla mümkündür. Fiziksel önlemleri bu şekilde almak ilk yapılması gereken önlemler olmakla birlikte tamamlayıcısı ise güneş koruyucu krem kullanılmalıdır"

Peki, güneş koruyucular nasıl seçilmeli?

"Güneş koruyucular doğal deri rengine uygun seçilmeli, açık tene sahip kişiler daha yüksek faktörlü güneş kremleri tercih etmelidir. Ancak koyu tene sahip olunsa da yani her deri tipinde de muhakkak güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. Güneşten koruyucu seçerken hem UV-A hem UV-B'ye karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu ürünler seçilmelidir."

"Güneş kremleri güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli"

"Güneş kremleri güneşe çıkmadan 30 dakika önce vücuda sürülmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Böylece terleme ile kayıplar oldukça azalır. Suya girip çıktıktan sonra, aşırı terleme ve havlu ile kurulandıktan sonra güneş kremi yeniden uygulanmalıdır. Eğer suya girilecek ve aşırı terlenecekse suya dayanıklı bir güneş koruyucu ürün seçilmesi gerekir”

Çocukların korunması ilerideki deri kanserlerinin önüne geçiyor

"Kişiler tüm hayatları boyunca alacakları toplam UV’nin yüzde 50’sine hayatlarının ilk 20 yılında maruz kalmaktadır. Bu sebeple özellikle çocukların güneşten korunması, ileri yaşlarda gelişebilecek deri kanserlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir. 6 aydan küçük bebeklerin uzun süreli direkt güneş maruziyetinden korunması, 6 aydan sonra ise yüksek koruma faktörlü ürünlerle korunmaları gerekmektedir"