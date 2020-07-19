İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Metiner'e Bakara Suresi ile cevap! 'Yalan söylemeleri...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CNN Türk canlı yayınında bozduğu AK Partili Mehmet Metiner, sosyal medyadan "uyarılarımızdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz" paylaşımı yaptı. Bakan Soylu, Bakara Suresi'nin 10. ayeti ve dün gecenin videosuyla cevap verdi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'e CNN Türk canlı yayınından sonra bir ayar da sosyal medya üzerinden verdi. Soylu, Metiner'in sosyal medya paylaşımına Bakara Suresi'nden ayetle cevap verdi.

Mehmet Metiner CNN Türk canlı yayında "İsimleri biliyoruz. 'Silahlı bürokrasi' dediğimiz Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ ile irtibatlı bazı kişilerin kritik görevlere getiriliyor" iddiasında bulundu.

Mehmet Metiner'in iddiası üzerine canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Televizyon kanallarında bir de bizim arkadaşlarımızın ‘Elimizde isimler var’ demesini kendime bizatihi hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanların basın üzerinde bizle konuşmasını doğru kabul etmiyorum" dedi.

Mehmet Metiner'i canlı yayında fena bozdu

Mehmet Metiner araya girerek, “Sizin yaptığınız da basın üzerinden konuşmak Sayın Bakanım” dedi. Süleyman Soylu’nun konuşmasına devam etmesi üzerine “Müsaade eder misiniz?” diye tekrar araya giren Metiner’e Bakan Soylu, “Müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı şekilde devam. Hayırlı akşamlar diliyorum” yanıtını vererek yayından ayrıldı.

Metiner sosyal medyadan iddiasını sürdürdü

Tüm bunlardan sonra Mehmet Metiner bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap vermeye çalıştı. Metiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis’ten dolayı AK Partiliyim. AK Partimizi kendimce savunmaya devam ediyorum. Yeri geldiğinde uyarılarımı da yapmaktan geri duymuyorum. AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamda rahatsızlık duyanlar, kendi statülerini ve statükolarını korumayı dava anlayışımızın üstünde görüp uyarılarımızdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz. Ne bırakır ne gideriz ne ihanet ederiz ne de şahsi statülere boyun eğeriz" ifadesini kullandı.

Bakara 10



Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. https://t.co/JblCuhTRcj pic.twitter.com/tqzpDlL3s3 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 19, 2020

Mehmet Metiner'in bu paylaşımına İçişleri Bakanı Soylu da sosyal medya üzerinden cevap verdi. Bakara Suresi'nin 10. ayetini paylaşan Soylu, dün akşamki videoyu da paylaşımına ekledi. Soylu, paylaşımında "Soylu, "Bakara 10 Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır" dedi.