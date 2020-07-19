BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  GÜNCEL

Sinan Aygün, Erdoğan'ın elini öpecek mi?

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün yıllar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı ibadete açması durumunda elini öpeceğini söylediğini gündeme getirdi. Aytuğ, aklındaki soruları bir bir sıraladı.

Abone ol

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camii, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak. Ayasofya'da hummalı hazırlık sürerken Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün yıllar önceki Ayasofya sözlerini gündeme getirdi.

Yanıtını merak ettiği pek çok soru olduğunu belirten Aytuğ, "Sinan Aygün sözünü yerine getirecek mi? Getirirse, 'el öpme töreni' nerede, nasıl yapılacak? Koronavirüs önlemlerine nasıl uyulacak?" dedi.

Yüksel Aytuğ şu ifadelere yer yerdi:

Atalarımız ne güzel söylemiş, "Büyük lokma ye, büyük laf etme" diye...
Bundan 8 yıl önceydi. O dönem CHP Ankara Milletvekili olan Sinan Aygün, 4 Mayıs 2012'de FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber'de katıldığı canlı yayında aynen şöyle demişti:
"Camilerle siyaset yapmak yanlış. Sayın Başbakan eğer bu camiler konusunda samimiyse Ayasofya'yı ibadete açsın. Ayasofya'yı Atatürk ibadete kapattıysa, Tayyip Erdoğan da açsın. Gidip Tayyip Erdoğan'ın elini öpeceğim." (Dileyenler, herhangi bir arama motoruna 'Sinan Aygün Ayasofya el öpme' diye yazarak o ibretlik videoyu izleyebilir)
Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle... Şimdi yanıtını merak ettiğim pek çok soru var. Sinan Aygün sözünü yerine getirecek mi? Getirirse, 'el öpme töreni' nerede, nasıl yapılacak? Koronavirüs önlemlerine nasıl uyulacak?
Bekleyelim, görelim...

Yazının tamamını okumak için tıklayın

SİNAN AYGÜN KATILDIĞI YAYINDA NE DEMİŞTİ?

Camilerle siyaset yapmak yanlış. Sayın Başbakan eğer bu camiler konusunda samimiyse Ayasofya'yı ibadete açsın. Ayasofya'yı Atatürk ibadete kapattıysa, Tayyip Erdoğan da açsın. Gidip Tayyip Erdoğan'ın elini öpeceğim.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün çantası Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Tercih danışmanlığı desteği yarın başlıyor
FETÖ'cü Enes Kanter üzgünmüş: Türk basketbolcular yüzüme bakmıyor
HDP Milletvekil Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu: Bana sadistçe ve hunharca tecavüz etti
Koronavirüsü unutturan sıcaklık vaka sayılarını artıracak
'HDP'li Tuma Çelik 1 değil 3 ayrı kadına tecavüz etti' iddiası! Avrupa'daki Süryani gazeteci...
ÖNCEKİ HABERLER
2020 Bingöl lise puanları açıklandı mı nitelikli lise taban puan tablosu
Dikkat, kaş yaparken göz çıkıyor! Güneşleneyim derken kanser olmayın
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den "hakem kararları" eleştirisi
Erzincan liseleri taban puanları 2020-2021 nitelikli lise puan sıralaması
Esenyurt'ta 'Tırnakçı' hırsızlığın böylesi! Biri oyaladı öbürü halletti
AÖF 2020 yaz okulu ücretleri kaç para oldu?
Yorumlar