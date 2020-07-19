Sinan Aygün, Erdoğan'ın elini öpecek mi?

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün yıllar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı ibadete açması durumunda elini öpeceğini söylediğini gündeme getirdi. Aytuğ, aklındaki soruları bir bir sıraladı.

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Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camii, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak. Ayasofya'da hummalı hazırlık sürerken Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün yıllar önceki Ayasofya sözlerini gündeme getirdi.

Yanıtını merak ettiği pek çok soru olduğunu belirten Aytuğ, "Sinan Aygün sözünü yerine getirecek mi? Getirirse, 'el öpme töreni' nerede, nasıl yapılacak? Koronavirüs önlemlerine nasıl uyulacak?" dedi.

Yüksel Aytuğ şu ifadelere yer yerdi:

Atalarımız ne güzel söylemiş, "Büyük lokma ye, büyük laf etme" diye...

Bundan 8 yıl önceydi. O dönem CHP Ankara Milletvekili olan Sinan Aygün, 4 Mayıs 2012'de FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber'de katıldığı canlı yayında aynen şöyle demişti:

"Camilerle siyaset yapmak yanlış. Sayın Başbakan eğer bu camiler konusunda samimiyse Ayasofya'yı ibadete açsın. Ayasofya'yı Atatürk ibadete kapattıysa, Tayyip Erdoğan da açsın. Gidip Tayyip Erdoğan'ın elini öpeceğim." (Dileyenler, herhangi bir arama motoruna 'Sinan Aygün Ayasofya el öpme' diye yazarak o ibretlik videoyu izleyebilir)

Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle... Şimdi yanıtını merak ettiğim pek çok soru var. Sinan Aygün sözünü yerine getirecek mi? Getirirse, 'el öpme töreni' nerede, nasıl yapılacak? Koronavirüs önlemlerine nasıl uyulacak?

Bekleyelim, görelim...

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