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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bursa'da çalıştığı fabrikada feci şekilde ölüme yakalandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da çalıştığı çelik fabrikasında tonlarca ağırlığındaki borunun altında kalan Yasin Çolak (45), hastanede öldü. Olayla ilgili fabrika çalışanları, yetersiz ekipmanın sebep olduğunu iddia ederek yakın zamanda da çalışanların yemekten zehirlendiğini öne sürdü.

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Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan 45 Yaşındaki Yasin Çolak, çalıştığı esnada tonlarca ağırlıktaki borunun altında kalarak ağır yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Çolak'ı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetersiz ekipmanın sebep olduğunu iddia ettiler

Çolak'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, savcılık iş kazası ile alakalı soruşturma başlattı. Hastaneye gelen iş arkadaşları, Çolak'ın yetersiz ve zayıf ekipmanlardan dolayı hayatını kaybettiğini iddia etti. Geçenlerde de fabrikada yüze yakın arkadaşlarının yemekten zehirlendiğini ifade eden çalışanlar, ancak halen aynı firma ile çalışılmaya devam ettiklerini dile getirdi.

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