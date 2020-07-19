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Galatasaray'da beyaz sayfa açılıyor

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray 139 gün sonra gelen galibiyetle beraber yeni bir sayfa açıyor. Yeni dönemde ekonomik yönden yük getiren oyuncularla yolların ayrılacağı sarı-kırmızılı ekipte, gençlerle özel çalışmalar yapılıp takıma kazandırılması sağlanacak.

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Ligde son galibiyetini 24'üncü haftada Gençlerbirliği'ne karşı alan sarı-kırmızılılar, o günden beri rakiplerini mağlup edemiyordu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle lige verilen arayla beraber Galatasaray'ın 3 puan hasreti toplam 139 güne ulaşmıştı. Göztepe galibiyetiyle puanını 55'e yükselten ve moral bulan sarı-kırmızılılar, bu haftadan itibaren beyaz sayfa açarken, yeni sezon için yapılanma çalışmalarını da hızlandıracak.

Kaptanlardan biri Donk

Galatasaray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak. Kaptanlardan Fernando Muslera sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı Selçuk İnan'ın da dün akşam futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, yeni yapılanma sürecinde pazubandı takacak isimlerden biri Ryan Donk olacak. Hollandalı futbolcu yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenecek.

Gençler kazanılacak

Diğer taraftan, Göztepe maçında genç Yunus Akgün'ün gol atması büyük sevinçle karşılanırken, yeni sezon için gençlik rotası da çizilmeye başlandı. Sarı-kırmızılı ekipte 2020-2021 sezonu öncesi Yunus'un yanı sıra Emin Bayram, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol başta olmak üzere gençlerle özel çalışmalar yapılıp takıma uzun vadede fayda sağlanması hedeflenecek.

Öncelik satış

Gençlik aşısıyla birlikte transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da kulüp yönetiminin diğer önceliği takıma katkı sağlamayan ve ekonomik olarak da büyük yük getiren oyuncularla yolları ayırmak. Kulübe ihtar çeken futbolcularla masaya oturacak sarı-kırmızılılar, kiralık gittikleri takımlardan dönecek Diagne, Babel gibi isimlere de gelecek teklifleri değerlendirecek.

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