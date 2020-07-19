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Kocaeli'de korkuyla ağladı ailesi bariyere saplanan araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de kontrolden çıkan otomobil, çarparak durabildiği bariyere ok gibi saplandı. Kazada ön tarafta bulunan 2 kişi araçta sıkışırken arka bölümde bulunan kız çocuğu, korkuyla gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, küçük kız yakınlarına teslim edildi.

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Kaza 10.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. idaresindeki 34 DP 7601 plakalı Honda marka otomobil, D-100 Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıktı.

2 kişi araç içerisinde sıkıştı

Savrulan otomobil, yol ile otobüs duraklarını ayıran refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere saplanan otomobilde bulunan sürücü Metin A. ile Serap A. araç içinde sıkışarak yaralandı. Otomobilin arka kısmında bulunan ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Arkada yara almayan küçük kız gözyaşlarına boğuldu

Araçtan çıkarılarak olay yerine gelen yakınlarına teslim edilen küçük kız, kazanın şoku ile gözyaşlarına boğuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada çelik bariyerlere saplanan otomobil, itfaiye ekiplerince bariyerin kesilmesi sonucu bulunduğu yerden çekildi.

Çekiciye yüklenen araç kaza alanından kaldırılırken, kaza nedeniyle yoğunluk oluşan D-100 karayolunda trafik normale döndü.

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