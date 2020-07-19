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Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını resmen açıkladı.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını ve önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyeceğini resmen açıkladı.

"Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı''
Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti." ifadelerini kullandı.

3 futbolcu ayrı takımlarda olacak
Deneyimli teknik adam ayrıca, ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında da konuştu. Çalımbay, "Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" dedi.

Sivasspor'da devam edecek mi?
Rıza Çalımbay, 'Gelecek sezon Sivasspor'da kalacak mısınız?' sorusuna ise; "Sivasspor ile yeni sözleşme için henüz bir görüşme yapmadık. İlerleyen günlerde oturup, konuşacağız" cevabını verdi.

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