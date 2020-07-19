Kurban bayramı tatili arefe gününden mi başlar 2020 arefe günü hangi gün?

Dinen zengin sayılan, ergen olmuş, akıl sağlığı yerinde olan müslümanların kesmekle yükümlü olduğu kurban bayramı için artık son günler. 2020 Diyanet dini günler takviminine göre kurban bayramı 31 Temmuz cuma günü başlıyor. 4 gün süren kurban bayramı 4 ağustos salı bitiyor. Arefe günü ise 30 Temmuz perşembe günü idrak edilecek.

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 2020 yılında kurban bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak. 4 gün süren kurban bayramı 4 Ağustos cuma günü sona erecek. Arefe günü ise 30 Temmuz perşembe günü idrak edilecek. Kurban bayramı tatili hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı fakat 2020 Diyanet dini günler takvimine göre kurban bayramı tatili 30 Temmuz perşembe arefe günü öğleden sonra başlayacak.

Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı, bu yıl sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleşecek. Toplam 4,5 gün idrak edilecek olan Kurban Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Arefe günü ise 30 Temmuz'da olacak.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.

Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar siz değerli okurlarımızdan gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Çınar, sılayı rahime gidin misafir birine kurban vacip midir sorusunu yorumladı.

Soru: Benim maddi durumum çok iyidir. Bir koçu kurban keseceğim. Hanımımın ve oğlumun mal varlıkları yoktur. Bu koç hepimize yeter mi? Onların da kurban kesmeleri gerekir mi?

Cevap: Küçükbaş bir hayvan, yani bir koç, bir keçi ya da bir koyun, bir kişi için kesilir. İslam’da ferdi mülkiyet esastır. Kurban, zekat ve hac zengin için yerine getirilmesi şart olan ibadetlerdir. Koca, aldığı maaşla veya kazançla evin nafakasını temin ediyor ve elinde bir kurban parası bile kalmıyor ise kurban kesmesi gerekmez. Ben kesmezsem komşular ne der, diye borç kurban alıp kesmesi uygun değildir. Hanımefendi ise miras, mehir vb. yollarla mal varlığı var ise kurban kesmesi vaciptir. Yani bir evde fertlerden hangisi zenginse o kurban keser. Karı - koca ikisi de zenginse ikisi de kesmelidir. Hanım zenginse hanım, koca zenginse koca keser. Bir evde bulunan oğul veya kızların nafakası babaya aittir. Ama kendine ait mal varlığı olan, zengin oğul veya kızın kendileri için kurban kesmeleri vaciptir.

Soru: Kurban bayramında 10 günlüğüne baba ve annesine sılayı rahim için giden misafir birine kurban vacip midir?

Misafirken keserse ve bayramın 2. günü kendi evine dönmesi gerekirse yeniden kurban kesmesi gerekir mi?

Cevap: Hayır, vacib değildir. Sefer mesafesi bir yere gitmeğe niyet eden birisi gittiği yerde 15 geceden az kalacaksa kurban kesmesi gerekmez. Keserse nafile olur. Vacip gibi sevap alır.

Yani mukimken kesilen kurban ile seferde iken kesilen kurban sevap bakımından aynıdır. Her ikisi de ibadettir. Mukimken öğlenin farzını 4 rekat kılan, seferde 2 kılar ama aynı sevabı alır, İnşaallah.

Kurbanını nafile olarak seferde kesen misafir, bayram günlerinde, kendi, asli vatanına dönerse tekrar kurban kesmesi gerekmez. Seferde kestiği yeterlidir. Ama seferde kesmeyen, bayram günlerinde evine dönerse, maddi durumu da iyiyse kurbanını kesmesi gerekir.

Selam ve hürmetlerimle…