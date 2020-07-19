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FETÖ'cü Enes Kanter üzgünmüş: Türk basketbolcular yüzüme bakmıyor

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, NBA'de oynayan Türk basketbolcuların kendisiyle iletişim kurmamasından yakındı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, maçların oynandığı esnada rakip takımlarda oynayan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi Türk sporcunların kendisiyle konuşmamasından dolayı bir hayli üzgünmüş.

''Benimle tek kelime bile konuşmuyorlar''
NBA takımlarından Boston Celtics'te forma giyen Enes Kanter, spor yazarı Bill Simmons'a verdiği röportajda, FETÖ'ye verdiği desteği görmezden gelerek "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. Naber dostum diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Enes Kanter, ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katılmıştı. Enes Kanter'in, eylemler esnasında, George Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum)" sözlerini slogan olarak atması dikkatlerden kaçmamıştı.

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