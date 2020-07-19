'HDP'li Tuma Çelik 1 değil 3 ayrı kadına tecavüz etti' iddiası! Avrupa'daki Süryani gazeteci...

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüz ettiği için hakkında fezleke düzenlenince partisinden istifa etmişti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Süryani gazeteci Aydın Aslan, geçtiğimiz yıldan beri HDP'nin Mardin milletvekili Tuma Çelik'in 3 kadına tecavüz ettiğini iddia etti.

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Brüksel'de yaşayan Süryani gazeteci Aydın Aslan, "Orta Doğu kafası Asuri ve Süryanileri temsil etmeyen Süryani vekil Tuma Çelik" başlığı ile sosyal medyada paylaştığı bir yazıda şok iddialarda bulundu. Süryani asıllı HDP'li vekil Tuma Çelik'in bir çok kadına tecavüz ettiği söylentilerine dikkat çeken gazeteci Aslan şu iddialarda bulundu:

- Son bilgilere göre Tuma'nın yüz kızartıcı şuçu 3'e çıktı. Ben şahsen bu kadınlardan birisine ulaştım ve aldığımı bilgiler bunların doğru olduğu ihtimalini oldukça güçlendirdi.

- HDP Tuma Çelik konusunu perdelemek için yalan üretiyor.