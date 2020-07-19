TOGG'un fabrika temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Ölmek var dönmek yok"

-Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanlar, koro hâlinde iftira atma yarışına koyuldular. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine, komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da var manşetleriyle aslında kendi seviyelerini, kendi cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Bütün çabalarına rağmen, hamd olsun projede hiçbir kusur bulamadılar” dedi.