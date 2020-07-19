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Sakarya'da iğrenç olay! Uyuşturucu madde içirip tecavüze kalkıştı

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da yol kenarında baygın bulunan İlayda S.'ye (19), erkek arkadaşının uyuşturucu madde içirip daha sonra tecavüz etmeye kalkıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili İlayda S., karşı koyunca şahsın kendisini darbettiğini, evden kaçtıktan sonra da yol kenarında bayıldığını aktardı.

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Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde geçtiğimiz gün vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulunan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uyuşturucu maddenin etkisindeymiş..

Genç kızın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ve darbedildiği ortaya çıkınca Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, erkek arkadaşı Enes K.’yı gözaltına aldı. Enes K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Tecavüz etmeye kalktı, karşı koyunca darbetti"

Akyazı Adliyesi’ne getirilen ve erkek arkadaşı Enes K.’dan şikayetçi olan İlayda S., "6 aydır birlikteydik. Evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darbetti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Tutuklanarak cezaevine götürülen Enes K. ise ifadesinde, "Ben kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

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