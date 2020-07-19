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İstanbul'da vapur 5 kuruş! Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferlerinin 5 kuruş olduğu saatler

İSTANBUL'da vapur ücretleri belli saatlerde 5 kuruşa indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre 10:00 ile 16:00 saatleri arasında 5 kuruşa indirilen 24 hat hangileri?...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 25 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. 'Üsküdar-Kabataş' ve 'Üsküdar-Beşiktaş' hatları da indirimli tarifeye dahil edildi.

Uygulamayla koronavirüs sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor. Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

Beşiktaş-Kadıköy,
Üsküdar-Karaköy-Eminönü,
Eminönü-Kadıköy,
Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz),
Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,
Karaköy-Kadıköy,
Kadıköy-Karaköy-Eminönü,
Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı),
Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu,
İstinye-Küçüksu,
Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer,
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer,
Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye,
Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş,
Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,
Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü,
Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye,
Sarıyer- Rumeli Kavağı,
Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı,
Bostancı-Karaköy-Kabataş.
Üsküdar-Beşiktaş.
Üsküdar-Kabataş.

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