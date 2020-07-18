Ahmet Davutoğlu'ndan Siyasi Partiler Kanunu tepkisi

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Siyasi Partiler Kanunu’nun değiştirilmesine tepki olarak "Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım" dedi.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da dün katıldığı bazı etkinliklerin ardından bugün de partisinin Meram ve Karatay ilçe kongrelerine katıldı.

Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirerek halkın iradesiyle tercih yapmasının engellendiğini ifade etti.

Anadolu'yu ayağa kaldırırım

Davutoğlu, konuyla ilgili tepkisini şu ifadelerle dile getirdi;

“Onlar bizi susturmaya çalışsalar, medya ambargosu uygulasalar, biz sadece halkın karşısına geçip selam veririz. Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm’ demiştim ya ve binlerce Arakanlı ‘Aleyküm Selam’ demişti ya, Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz!”