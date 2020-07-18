TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalan takımlar!

TFF 1. Lig'in 34. haftası iki maç dışında tamamlandı. Süper Lig'in son biletini alacak takımın belli olacağı play-off maçlarında Adana Demirspor, Akhisar Belediyespor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor mücadele edecek.

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TFF 1. Lig'de Hatayspor ile Erzurumspor'un Süper Lig bileti almasının ardından Play-Off'a kalanlar da resmen belli oldu.

Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladığı maçı 31 (p) ve 70 (p) Erkan Zengin, 44. dakikada Milan Mitrovic'in golleriyle 3-0 kazandı ve sezonu 61 puanla 3. sırada tamamladı.

Akhisarspor, Keçiörengücü'nü ağırladığı maçı 4-3 kaybetmesine rağmen 57 puanla sezonu 4. sırada noktaladı.

Fatih Karagümrük küme düşen Adanaspor'u 11. dakikada Innocent Emeghara, 74. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo'nun golleriyle 3-0 yendi ve 56 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

Bursaspor geçen hafta Süper Lig bileti alan Hatayspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen 56 puanla 6. sırada sezonu noktaladı ve Play-Off bileti alan son takım oldu.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Adana Demirspor - Bursaspor

Akhisarspor - Fatih Karagümrük