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Kjaer yeni takımını yere göğe sığdıramdı Milan benim için hep çok özel bir kulüp

Serie A ekibi Milan ile 2 yıllık anlaşmaya varan Simon Kjaer, bu kez kendisi ve kulübü için doğru zamanın geldiğine inandığını söyledi.

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer, Milan'ın kendisi için her zaman özel olduğunu dile getirdi.

Milan, Sevilla'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullanarak, 31 yaşındaki stoperle 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Danimarkalı futbolcu, Goal'e verdiği röportajda, "Milan, benim için her zaman çok özel bir kulüp oldu. 12 yıl önce genç bir futbolcuyken Palermo'ya transfer olduğumda da öyleydi. O zamanlar menajerime bir gün mutlaka kırmızı-siyah formayla oynamak istediğimi söylemiştim. Daha önce birkaç kez daha fırsatım oldu ancak bu kez doğru zaman. Milan, olağanüstü bir tarihe sahip fantastik bir kulüp" ifadelerini kullandı.

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