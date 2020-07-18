BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  GÜNCEL

Deutsche Bank’ı dolandıran Türk, tutuklandı! Gregory van der Wiel’i de tokatlamıştı

Ümit Akbulut'un, Alman bankası Deutsche Bank’ı dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtiliyor. Akbulut, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel’i 4 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Abone ol

Ümit Akbulut'un, Deutsche Bank’ı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanarak Bielefeld’de bulunan cezaevine gönderildiği iddia edildi. Türkiye'de bulunan bir akrabasına ulaşan Akbulut, bu iddiaları yalanlasa da, Akbulut'un tutuklandığının iddia edildiği olay sonrasında, bankada görevli müdürün görevden alındığı ifade edildi.

'4 milyon dolandırdı' iddiasıyla gündem olmuştu

2016-2017 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Gregory van der Wiel, menajer Ümit Akbulut’un o dönemde kendisini 4 milyon dolar dolandırdığını iddia ederek Akbulut hakkında dava açmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından Akbulut hakkında birçok isim aynı şikayetle mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Davaların görüldüğü sırada Almanya’ya giden Akbulut hakkında açılan dava sonucu Türkiye’ye iade edilmesine karar verilirken, bir haber de Almanya’dan geldi.

"Almanya'da işlediği suçların cezasını çeksin"

Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutche Bank’ı dolandırdığı iddia edilen Ümit Akbulut, Alman polisi tarafından gözaltına alınırken, Bielefeld’de bulunan ceza evine yerleştirildi. Akbulut’un iadesi için Alman yetkililerle görüşen Türk yetkililer, Akbulut’un yargılanmasının ardından işlemleri hızlandıracak.

Alman Yargısı, Ümit Akbulut’u Türkiye’ye iade etmek gereken işlemleri yapacaklarını ancak Akbulut’un öncelikle Almanya’da işlediği iddia edilen suçların cezasını çekmesini istediklerini Türk yetkililere iletti.

Şarkıcı Dilek Budak’ı dolandırdığı iddiası

Van der Wiel’in yanı sıra ünlü şarkıcı Dilek Budak’ı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ümit Akbulut için yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Almanya’da bulunduğu için yakalanamayan Ümit Akbulut’un Türkiye’ye iade edilmesi istendi. Akbulut’un van der Wiel davasında ise hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunuldu.

Ancak salgın sebebiyle yaşanan adli tatilden kaynaklı olarak duruşmalar ertelendiği için, Ümit Akbulut hakkındaki kırmızı bülten talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kurban etinden virüs bulaşır! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı iddiasına AK Parti'den açıklama
Her satırı vahşet! 5 yaşındaki oğullarını kaynar suyla işkence ederek öldürdüler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 'Ayasofya' taşı
İmamoğlu'ndan eleştirilere karikatürlü yanıt: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Prof. Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor
Eminönü İskelesi'ndeki uçan tekmeci kadına kötü haber! Soruşturma başlatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban etinden virüs bulaşır mı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı
Katolik rahipten Türkiye'ye Ayasofya övgüsü
Çin'den ABD açıklaması: Buna niyetimiz yok
TÜSİAD'dan AK Parti'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması
Diyarbakır lise taban puanları 2020 nitelikli lise taban-tavan puan sıralaması
Yorumlar 2 yorum