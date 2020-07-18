BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  DÜNYA

Çin'den ABD açıklaması: Buna niyetimiz yok

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, "Çin'in hiçbir zaman ABD'nin yerini alma niyeti olmadığını ve iki ülkenin eşit şekilde diyalog ve müzakere yürütmesi gerektiğini" ifade etti.

Abone ol

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin, Çin'in mevcut uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığı ve Çin bağlantılı hackerların, ABD’deki Kovid-19’a karşı aşı çalışmalarını çaldığı yönündeki ithamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Temenni ettiğimiz şey de dünyanın barış ve istikrarıdır'

ABD’nin söz konusu suçlamalarının Pekin yönetiminin stratejik niyetine yönelik yanlış okuma ve yargılamalar olduğunu savunan Hua, "Çin’in hiçbir zaman ABD’ye meydan okuma veya (ABD'nin) yerini alma niyeti ve ABD’nin salgınla mücadelesine karşı direnme amacı yok. Bizim en çok ilgilendiğimiz şey kendi halkımızın refahını artırmak, temenni ettiğimiz şey de dünyanın barış ve istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

'İki tarafın da eşit şekilde diyalog ve müzakere yürütmesi gerekiyor'

Hua, mevcut durumda Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini sürdürmesi için iki tarafın orta yolda buluşması gerektiğini kaydederek, "İki tarafın birbirlerinin kilit öneme sahip çıkar ve önemli endişelerine, uluslararası hukuka ve temel normlara karşılıklı saygı göstermesi, eşit şekilde diyalog ve müzakere yürütmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çin’in bağımsız bir ülke olduğunu belirten Hua, kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını korumaya, Çin halkının zor zamanda mücadelesini verdiği çalışmaların meyvesini savunmaya hakkı olduğunu vurguladı. Hua, ülkesini hedef alan zorbalık ve adaletsizlikleri reddetmeye, ABD’nin Çin’i hedef alan karalama ve saldırılarına karşılık vermeye hakları olduğunu savundu.

'Bu çok absürt'

Hua, ABD'li yetkililerin Çin bağlantılı hackerların ABD’deki Kovid-19 aşı çalışmalarına saldırı düzenlediği iddialarına da değinerek, "Bazı ABD'li yetkililer, Çin’in ABD’nin aşısını çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia ediyor, bu çok absürt." dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, dün yaptığı bir açıklamada, Çin yönetimini hedef alarak, "Çin Komünist Partisi (CCP) dünyanın en antik medeniyetlerinin birisini demir yumruk ile yönetiyor. Uluslararası sisteme dayalı hukuku alaşağı etmek için, Çin halkının büyük üretim ve ustalık gücünü baskı altına almaya çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Barr ayrıca Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bağcılar'da polislere silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi
İmamoğlu'ndan eleştirilere karikatürlü yanıt: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Prof. Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor
Eminönü İskelesi'ndeki uçan tekmeci kadına kötü haber! Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatih Erbakan görüştü!
PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Mahmut Müslüm teslim oldu
ÖNCEKİ HABERLER
TÜSİAD'dan AK Parti'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması
Van'daki tekne faciasında acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi
Çorum'da aranan şahıs gizlendiği yerde yakalandı! Cevapları pes dedirtti
LGS'den tam puan alan Ahmet Tağluk: Teknolojik aletlerden uzak durdum
Gümüşhane yüzdelik dilim puanları 2020 nitelikli lise puan durumları
Yorumlar