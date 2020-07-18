Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatih Erbakan görüştü!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından bizzat görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanını tebrik ettiğini söyleyen Erbakan, görüşmeye ilişkin diğer detayları da açıkladı.

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Katıldığı televizyon programında Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti Ayasofya Camii’nin maneviyatına uygun şekilde ibadethane olması gerektiğini söyledi.

Erbakan “Hak yerini bulmuştur, olması gereken olmuştur. Bu sebeple de başta Necmettin Erbakan Hocamız olmak üzere yıllar boyunca bu konuyu gündeme getiren, milletimizin bilinçlenmesine ve farkındalık oluşmasına vesile olan bütün ismini sayamadığımız geçmişlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

Fatih'in Ayasofya lanetini hatırlattı

İstanbul'da çok sayıda cami olduğunu bahane ederek “Ayasofya’nın cami olmasına ne gerek var?” diyenlere de cevap veren Erbakan, Fatih’in bu konudaki lanetini hatırlatarak manevi bir sorumluluk ve vebalin olduğunun altını çizdi.

"Ayasofya bir özlemdir''

24 Temmuz’daki Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazının kılınacağını hatırlatan Fatih Erbakan, “Katılacak mısınız?” sorusuna ise “Tabi ki katılacağız. Bu bizim yıllardan beri dile getirdiğimiz bir özlem ve hasrettir. Açılır açılmaz burada ilk secde etmek, namaz kılmak en büyük hayalimiz. Bunu da inşallah 24 Temmuz’da gerçekleştireceğiz.” diye yanıt verdi.

"Erdoğan ile bizzat görüştüm''

“Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya’nın açılışıyla ilgili aynı akşam bizzat telefon açarak teşekkürlerimi ve tebriklerimi ilettim. Çünkü tabiki zemin hazırlandı, bu noktaya gelindi.” sözleri üzerine Fatih Erbakan'a ‘Ne konuştunuz?’ sorusu yöneltildi.

"Erdoğan, 'Erbakan hocamızın hayaliydi, bize nasip oldu' dedi

Fatih Erbakan'ın soruya cevabı ise şöyle oldu:

"Kendisine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sundum. 'Çok tarihi ve manevi bir adım atıldı. Siz de vesile oldunuz, bu adımı attınız, teşekkürler ediyorum, ellerinize sağlık. Bu adım İslam alemine hayırlar getirsin', dedim. Kendisi de dedi ki, 'Rahmetli Erbakan Hocam ile ben, ‘Ayasofya açılsın’ mitinglerinde hemen arkasındaydım. Orada bulunuyordum.' dedi. O zaman da sayın Cumhurbaşkanımız Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları’nda görev yapıyordu. ‘Erbakan Hocamız’ın en büyük hayaliydi, bize nasip oldu. Biz de bundan dolayı bahtiyarlık duyuyoruz.’ dedi."