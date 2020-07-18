Cübbeli Ahmet'ten Roma'yı Kabe'den daha güvenli bulan ilahiyatçı Köse'ye tepki

Cübbeli Ahmet Hoca, "Roma’da cinsel saldırı olmayacağından emin olup Kâbe’de emin olamayan" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse'ye Twitter hesabından tepki gösterdi.

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FETÖ darbe girişiminin yıl dönümünde TRT Haber'e konuk olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sayın Ali Köse'nin açıklamaları tartışılıyor.

"Bir ‘FETÖ gitti bin FETÖ geliyor" uyarısı ve "Allah-ü Ekber sesleri demokrasi seslerini bastırmamalı" çıkışı polemik konusu oldu.

"Orada kaçırma, tecavüz olayları var"

Yıllar önce Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Köse "Ortadoğulu bir Türkiye görmek istemiyorum" dedi. Prof.Dr. Ali Köse’ye göre, İslam dünyasının tamamında bir kadın problemi var: “Eşimi ve iki kızımı Roma’ya bir haftalığına tatile gönderdiğimde aklıma cinsel saldırıya uğrayacakları gelmiyor. Çünkü orada öyle bir problem olmadığını biliyorum. Ama fakültemdeki kız öğrenciler, umreye giderken Mekke’deki otelin Kâbe’ye yakın olmasında ısrar ettiler. Otelden gittikleri bizim Harem dediğimiz, her türlü kötülük yapmanın haram olduğu bir mahalde cinsel açıdan kendilerini güvende hissetmiyorlar. Meğer çocuklar başka şeylerden korkuyormuş. Orada kaçırma, tecavüz olayları var.”

"Zekeriya Beyaz'a rahmet okutan Ali Köse'ye iki çift lafımız var"

Kamuoyuna "Cübbeli Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eleştiri oklarını üzerine çeken Köse'yi hedef aldı. Köse'nin tartışılan sözlerini yeniden gündemine taşıyan Cübbeli Hoca, Twitter sayfasından şu ifadelere yer verdi: