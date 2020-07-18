BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  YEREL

Cübbeli Ahmet'ten Roma'yı Kabe'den daha güvenli bulan ilahiyatçı Köse'ye tepki

Cübbeli Ahmet Hoca, "Roma’da cinsel saldırı olmayacağından emin olup Kâbe’de emin olamayan" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse'ye Twitter hesabından tepki gösterdi.

Abone ol

FETÖ darbe girişiminin yıl dönümünde TRT Haber'e konuk olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sayın Ali Köse'nin açıklamaları tartışılıyor.

"Bir ‘FETÖ gitti bin FETÖ geliyor" uyarısı ve "Allah-ü Ekber sesleri demokrasi seslerini bastırmamalı" çıkışı polemik konusu oldu. 

"Orada kaçırma, tecavüz olayları var"

Yıllar önce Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Köse "Ortadoğulu bir Türkiye görmek istemiyorum" dedi. Prof.Dr. Ali Köse’ye göre, İslam dünyasının tamamında bir kadın problemi var: “Eşimi ve iki kızımı Roma’ya bir haftalığına tatile gönderdiğimde aklıma cinsel saldırıya uğrayacakları gelmiyor. Çünkü orada öyle bir problem olmadığını biliyorum. Ama fakültemdeki kız öğrenciler, umreye giderken Mekke’deki otelin Kâbe’ye yakın olmasında ısrar ettiler. Otelden gittikleri bizim Harem dediğimiz, her türlü kötülük yapmanın haram olduğu bir mahalde cinsel açıdan kendilerini güvende hissetmiyorlar. Meğer çocuklar başka şeylerden korkuyormuş. Orada kaçırma, tecavüz olayları var.”

"Zekeriya Beyaz'a rahmet okutan Ali Köse'ye iki çift lafımız var"

Kamuoyuna "Cübbeli Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eleştiri oklarını üzerine çeken Köse'yi hedef aldı. Köse'nin tartışılan sözlerini yeniden gündemine taşıyan Cübbeli Hoca, Twitter sayfasından şu ifadelere yer verdi:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde tarlalar gökyüzünden görüntülendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası düğmeye bastı! 9,2 milyar dolarlık hamle
Prof. Müftüoğlu, koronavirüs için riskmetre paylaştı! Lütfen dikkatle inceleyin
DSÖ kötü haberi verdi! Koronavirüse bir kez değil birkaç kez yakalanabilirsiniz!
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik istifa etti tecavüzle suçlanıyordu
Özgür Özel Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıkladı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı! Acun bakın ne yanıt verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Zirve rakamları gören altında son durum! 18 Temmuz Cumartesi
SPK'den değişiklik! Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ
Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında patlama yaralılar var
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 765 bini geçti
Hasan Ruhani açıkladı: 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya
AÖF yaz okulu takvimi belli oldu sınavlar ne zaman?
Yorumlar 9 yorum