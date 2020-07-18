Konya'da her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde tarlalar gökyüzünden görüntülendi

Kadınhanı ilçesinde, 311 bin dekar arazideki tarımsal faaliyetiyle ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan Altınova Tarım İşletmesi'nde, arazinin 279 bin dekarında tarla bitkileri yetiştiriliyor. Modern ekipmanların ve teknolojinin kullanıldığı işletmede, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili, her biri 50 futbol sahası büyüklüğündeki 84 dairesel tarla dikkati çekiyor