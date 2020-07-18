Konya'da her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde tarlalar gökyüzünden görüntülendi
Türkiye'nin tarla arazisi varlığı bakımından ikinci büyük tarım işletmesi TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 311 bin dekar arazisi içindeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.
Kadınhanı ilçesinde, 311 bin dekar arazideki tarımsal faaliyetiyle ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan Altınova Tarım İşletmesi'nde, arazinin 279 bin dekarında tarla bitkileri yetiştiriliyor. Modern ekipmanların ve teknolojinin kullanıldığı işletmede, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili, her biri 50 futbol sahası büyüklüğündeki 84 dairesel tarla dikkati çekiyor
Robotik sulama sistemi
Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı dairesel tarlalar, gökyüzünden bakıldığında görsel şölen oluşturuyor. Devasa büyüklüğe sahip, yan yana ekimi yapılan patates, yem bitkileri, yonca, mısır ve hububat tarlası havadan çekilen görüntülerinde, arı peteğini anımsatıyor.
Şaşkınlıklarını gizleyemediler
İşletmede çalışanlar, yerden bakıldığında şekli anlaşılmayan tarlanın havadan çekilen görüntülerinde ortaya çıkan dairesel yapısı ve büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşletme Müdürü Ali Odabaşı, AA muhabirine, büyük parsellerde hububat hasadının sürdüğünü söyledi.
Tarla ve yem bitkileri üretiminin yapıldığı ülkenin "en büyük" ikinci tarım işletmesinde faaliyetlerin modern ekipmanlarla yürütüldüğüne dikkati çeken Odabaşı, şunları kaydetti: