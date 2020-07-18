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Zirve rakamları gören altında son durum! 18 Temmuz Cumartesi

Geçtiğimiz hafta içerisinde zirve rakamlara ulaşan altın fiyatları bu hafta da aynı dengeyi korudu.

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Altını olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken 18 Temmuz Cumartesi altın fiyatları merak edilenler arasına girdi. Koronavirüs endişeleriyle güvenli liman olan altına yönelim artarken geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altında son durum / alış-satış fiyatlarındaki güncel rakamlar...

Gram altın fiyatı 

Gram altının alış fiyatı: 399,77 TL satış fiyatı: 400,89 TL

Çeyrek altın

Çeyrek altının alış fiyatı: 649,60 TL satış fiyatı: 656,20 TL

Yarım altın 

Yarım altının alış fiyatı: 1.295,20 TL satış fiyatı: 1.310,90 TL

Tam altın 

Tam altının alış fiyatı: 2.590,50 TL satış fiyatı: 2.611,80 TL

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