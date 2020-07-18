Zirve rakamları gören altında son durum! 18 Temmuz Cumartesi

Geçtiğimiz hafta içerisinde zirve rakamlara ulaşan altın fiyatları bu hafta da aynı dengeyi korudu.Abone ol
Altını olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken 18 Temmuz Cumartesi altın fiyatları merak edilenler arasına girdi. Koronavirüs endişeleriyle güvenli liman olan altına yönelim artarken geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altında son durum / alış-satış fiyatlarındaki güncel rakamlar...
Gram altın fiyatı
Gram altının alış fiyatı: 399,77 TL satış fiyatı: 400,89 TL
Çeyrek altın
Çeyrek altının alış fiyatı: 649,60 TL satış fiyatı: 656,20 TL
Yarım altın
Yarım altının alış fiyatı: 1.295,20 TL satış fiyatı: 1.310,90 TL
Tam altın
Tam altının alış fiyatı: 2.590,50 TL satış fiyatı: 2.611,80 TL
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