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Haliç Köprüsü'nde yol çalışması başladı

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Köprüde trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar havadan görüntülendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı.

Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak. Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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