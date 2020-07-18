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İzmir'de feci kaza! Polis memuru hayatını kaybetti

İZMİR’in Bornova ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atması sonucu metrelerce sürüklendikten sonra beton bariyerlere çarparak durabildi. Polis memuru olduğu öğrenilen sürücü yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Işıkkent Mahallesi Bornova Çevreyolu İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında bulunan virajda meydana geldi. İddiaya göre, Cem Coşkun (48) idaresindeki 35 AAU 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Tatan Fiat marka otomobil metrelerce sürüklendikten sonra beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine adrese polis, sağlık ekipleri ve 110 AKS sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince sürücü Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. 110 AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Coşkun’un cansız bedeni cenaze aracına teslim edildi.

Öte yandan, Cem Coşkun’un polis memuru olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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