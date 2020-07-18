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Adana'da evinin önünde gürültü yapanları uyaran kişi bıçaklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin önünde gürültü yaptıkları iddia edilen kişileri uyaran bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

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İsmet Çirkin (48) Kışla Mahallesi 4470. Sokak'ta bulunan evinin önünde gürültü yaptıkları iddia edilen Sercan Y. ve Osman F'yi uyardı. 

Şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Çirkin, kaçmaya çalışırken evinin önünde bıçakla kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çirkin, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kaçan saldırganlardan Osman F. olay yerine yakın bir yerde emniyet ekiplerince yakalanırken Sercan Y'nin de yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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