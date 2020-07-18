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Libya'da Türkiye ile Mısır arasında çatışma çıkar mı? Rus uzman açıkladı

Rus siyaset bilimci Timur Ahmetov, Libya’da Türk ve Mısırlı askerler arasında doğrudan çatışma beklemediğini söyledi.

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Ankara’da yaşayan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin Libya’ya müdahale edebilecekleri yönündeki mesajını değerlendirdi.

"İki taraf da çatışmayı derinleştirme riskini göze alamaz"

Ahmetov,  şunları kaydetti: Libya’daki sorunun, Türkiye ve Mısır arasında doğrudan çatışmaya varacağını düşünmüyorum. İki taraf da çatışmayı derinleştirme riskini göze alamaz. Gerçi Mısır silah sevkiyatını ve aşiretleri Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı mücadeleye çekme girişimlerini artırmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz.

"Ankara için en iyi senaryo değil"

Mısır’ın başlıca amacının, Türkiye’yi doğuya, petrol bölgeleri yönünde ilerlemekten vazgeçirmek söyleyen Ahmetov, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye içinse şimdi önemli olan Libya’da onun için uygun şartlarda politik süreci başlatmak. Bölgede yeni bir Arap ülkesiyle doğrudan silahlı çatışmaya girmek Ankara için en iyi senaryo deği.

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