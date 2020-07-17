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Michael Essien, Azerbaycan paylaşımıyla yıktı geçti

Dünyaca ünlü futbolcu Michael Essien, Azerbaycan'da yaşanan saldırı sonrası "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" paylaşımında bulundu.

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Kariyerinde, Real Madrid, Chelsea, Lyon, Milan gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak Azerbaycan'ın Sabail takımında mücadele eden Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabında Azerbaycan'da yaşanan saldırı sonrası şehitler için bir paylaşımda bulundu.

'GÜÇLÜ KALIN...'

Azerbaycan bayrağıyla birlikte Sabail'de formasını giydiği bir fotoğraf paylaşan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Essien'in bu paylaşımı Azerbaycan'ın yanı sıra Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni topladı.

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